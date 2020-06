"Al Quintino Sella assicureremo sempre un piatto di pasta o polenta agli alpinisti che tornano dal Monviso" (VIDEO)

Anche i rifugi saranno più sicuri con il kit-Covid che permetterà di sanificare le stanze, controllare la temperatura corporea, misurare la percentuale di ossigeno nel sangue, garantire la tutela di rifugiati ed escursionisti con mascherine in dotazione e cartellonistica.

La prima struttura alpina a ricevere in omaggio il kit dai vertici CAI nazionali è stato il "Quintino Sella" intitolato al fondatore del Club Alpino italiano, Quintino Sella, ed organizzatore della prima spedizione completamente italiana a giungere in vetta al Monviso.

Nel suo primo giorno di apertura 2020 siamo saliti al rifugio a (2640 metri di altitudine) situato nel comune di Crissolo in Valle Po nelle Alpi Cozie proprio ai piedi del Re di pietra, per farci raccontare dai gestori, Alessandro Tranchero e la moglie Silvia Balocco, com'è andata la consegna del kit anti contagio e scoprire quale sarà la gestione del ricovero alpino, tappa GTA per tanti escursionisti e alpinisti.