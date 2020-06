Bra, venerdì 3 luglio appuntamento con l’Alzheimer Cafè, prima della pausa estiva

Nuovo appuntamento a Bra con l’Alzheimer Cafè, il progetto avviato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione La Cordata, l’associazione Insieme e la Caritas interparrocchiale cittadina per sostenere le persone affette da questa malattia neurodegenerativa e le loro famiglie.

Venerdì 3 luglio, dalle 9.30 alle 12, presso il Centro Incontro Comunale (via Montegrappa, 3) si svolgerà l’ultimo incontro prima della pausa estiva, condotto dalle psicologhe Luisa Curti e Alessia Morelli, che spiccano per professionalità ed impegno in questo percorso fatto di interventi emotivi, finalizzati a ridurre l’impatto della malattia.

Le norme dettate per il contenimento della pandemia da Covid-19 rendono però impossibile la partecipazione dei malati a questi incontri, che saranno al momento esclusivamente riservati ai familiari e/o caregivers. A questi ultimi vengono poi dedicati degli incontri individuali, sempre condotti dalle psicologhe che seguono il servizio. Per chiunque fosse interessato occorrerà prenotare, chiamando i numeri 349-8314730 (dottoressa Morelli) o 347-8859510 (dottoressa Curti).

Gli appuntamenti, gratuiti e aperti ai familiari dei malati residenti a Bra o in un altro dei Comuni del bacino limitrofo (Cherasco, Ceresole d’Alba, La Morra, Narzole, Pocapaglia, Sanfrè, Santa Vittoria d’Alba, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno e Verduno) si svolgeranno nel rispetto delle misure di distanziamento sociale a norma della decretazione governativa. In particolare, si potrà accedere alla struttura solamente se muniti di mascherina e guanti.