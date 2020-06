Dal 2 luglio al 13 agosto Cuneo alza le serrande: i giovedì sera shopping in città (VIDEO)

Un appuntamento tradizionale delle estati cuneesi, che si ripete da anni. Lo shopping del giovedì sera nel mese di luglio, con l'avvio dei saldi estivi.

Bar aperti, passeggiate e la possibilità, soprattutto per chi lavora tutto il giorno, di dedicarsi agli acquisti. Mai come in questo 2020 c'è bisogno di recuperare un po' di normalità.

Ed ecco che We Cuneo e Confcommercio sono pronti a partire con i giovedì di shopping serale, dal 2 luglio al 13 agosto, includendo anche le prime due settimane di saldi estivi, al via dal 1° agosto.

Non solo. C'è un'altra novità in arrivo in città, grazie alla collaborazione tra We Cuneo, Baladin e Comune. Si tratta di uno spazio solidale che verrà allestito in piazza Foro Boario e i cui dettagli sono in fase di rifinitura.