Il sindaco Bo: "Ormai vicino l’obiettivo zero contagi tra i residenti di Alba"

“Sono ormai pochissimi i casi in città e ci auguriamo di arrivare a zero contagi nei prossimi giorni. Certo l’attenzione deve rimanere alta per limitare ogni possibile rischio, potendo così tornare a lavorare a pieno ritmo in ogni settore e con la tranquillità di proporci come meta turistica Covid free”.



Così il sindaco albese Carlo Bo commenta gli ultimi dati sulla diffusione del Covid-19 tra nella capitale delle Langhe. Secondo l’ultimo aggiornamento arrivato dal Comune i residenti attualmente positivi al tampone si sono infatti ridotti a 3, a fronte di 183 persone definitivamente guariti e delle 12 vittime dell’infezione già comunicate nelle scorse settimane.