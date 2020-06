Calcio: all'asta telematica per il marchio dell'AC Cuneo 1905 la spunta il Cuneo FC con Wedge Power!

Esultanza AC Cuneo 1905 al Paschiero in una foto di repertorio

Il Cuneo FC di Mario Castellino, in sinergia con Wedge Power, realtà imprenditoriale che si occupa di teleriscaldamento nel Cuneese, si è aggiudicato l'asta telematica per acquisire lo storico marchio del club biancorosso, insieme a trofei, gagliardetti e materiale sportivo di vario genere con il relativo logo societario.

"Abbiamo partecipato all'asta in sinergia con Wedge Power - ci ha spiegato lo stesso Castellino - che sarà il nostro nuovo main sponsor. E' un segnale che questa realtà ha voluto dare per sottolineare l'importanza della territorialità, decidendo di donare trofei e gagliardetti vari all'amministrazione comunale affinchè possa custodirli come un bene della città e metterli a riparo da situazioni societarie difficili."

Da oggi ci saranno dieci giorni di tempo per un eventuale rilancio di un soggetto terzo (non presente all'asta odierna alla quale hanno partecipato tre "soggetti") quindi il marchio potrà essere considerato definitivamente acquisito da Cuneo FC e Wedge Power.

Tutto da scrivere il futuro del sodalizio biancorosso. Castellino: "Quello di oggi è solo il primo step per costruire il futuro dell'AC Cuneo 1905. Dovremo capire con la federazione quali possibilità ci saranno per possibili ripescaggi."

Il fallimento del "vecchio" A C Cuneo 1905 era stato dichiarato nel dicembre dello scorso anno. Nei mesi precedenti la squadra era retrocessa dalla Serie C al termine della sciagurata gestione Lamanna.