Serie D: Fossano, che doppietta in Coppa Disciplina! Prima squadra e U19 al comando delle graduatorie

Il Comitato Interregionale LND ha pubblicato le classifiche definitive della Coppa Disciplina relative alla passata stagione: nelle graduatorie è il Fossano a recitare la parte del leone con il primo posto conquistato sia dalla prima squadra di Viassi, in Serie D, sia dalla U19 di Frattolillo, nel campionato Juniores Nazionale.

Un (doppio) risultato importante, abbinato ad un rendimento sul campo altrettanto efficace ed una doppietta che si ripete dopo l'exploit della stagione precedente.

La soddisfazione della società presieduta da Gianfranco Bessone:"Una storica doppietta, un traguardo difficilmente realizzabile ma che la nostra società è riuscita a ottenere per il secondo anno di fila, dopo il double della stagione 2018/2019, quando arrivò al primo posto nelle graduatorie di Eccellenza e Under 19 regionale. Dunque, oltre gli splendidi risultati conseguiti sul campo – salvezza più che tranquilla per la prima squadra, primato assoluto per l’Under 19 – anche questo ulteriore riconoscimento. Il presidente Gianfranco Bessone e la società tutta si complimentano con Fabrizio Viassi e Massimo Frattolillo, tecnici delle due squadre, ma anche con tutto lo staff, i giocatori e i dirigenti per il comportamento encomiabile. Orgogliosi di voi!"