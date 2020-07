In arrivo investimenti per la lavorazione dell'albicocca tonda di Costigliole Saluzzo alla cooperativa Albifrutta

L’Albifrutta, Cooperativa Agricola di lavorazione, condizionamento, conservazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli è stata fondata nel gennaio 1977 per volontà di un gruppo di produttori che volevano concentrare la vendita dell’albicocca Tonda di Costigliole, da cui prende spunto il nome della cooperativa, attualmente conta 120 aziende conferenti e dal 2012 ha ottenuto il riconoscimento di Organizzazione dei Produttori riconosciuta dall’Unione Europea.



Dopo le albicocche, i mirtilli, le ciliegie, le susine, le pesche e le nettarine quindi pere, mele soprattutto le golden e kiwi. Produzioni di eccellenza che i Soci di Albifrutta ottengono con serietà, competenza e qualità.



L’intera produzione frutticola è ottenuta secondo il disciplinare di produzione integrata della Regione Piemonte in sintonia con le disposizioni nazionali e comunitarie. La massima attenzione nella raccolta, lo stacco dei frutti al giusto grado di maturazione, la cura nella lavorazione e nel confezionamento garantiscono un prodotto di alto livello qualitativo che consente al consumatore di gustare il sapore e i profumi della frutta come la natura ci regala.



La Cooperativa ha uno stabilimento che copre 23.000 mq di cui 10.000 coperti. Possiede una capacità frigorifera di 65.000 quintali. L’impianto frigo di ultima generazione è controllato da un moderno sistema computerizzato in grado di soddisfare qualsiasi esigenza refrigerativa.



Nel 2018 è stata introdotta una selezionatrice innovativa per le merci molto delicate come le mele golden consentendo una lavorazione di alto livello con una diminuzione della manipolazione a tutto vantaggio del percorso di qualità da sempre presente in Albifrutta.



Appena terminata l’installazione di una nuova calibratrice per albicocche che permetterà anche in questo caso di raggiungere elevati risultati in precisione dei calibri con la massima salvaguardia in termini di qualità.

Dal 2003 la Cooperativa svolge attività di vendita diretta dei prodotti dei soci su un’area allestita all’interno dello stabilimento.

La Cooperativa commercializza i suoi prodotti quasi esclusivamente sul mercato nazionale...



Molto presenti con i dettaglianti della frutta, con i negozi specializzati con distributori e grossisti di tutta la penisola, è particolarmente presente sui mercati piemontesi e liguri.