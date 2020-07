MercoledìVeg di Ortofruit: oggi prepariamo la sacher al bicchiere all'albicocca

Frutta e ortaggi di Ortofruit Italia tornano protagonisti ogni mercoledì con le ricette 100% veg e super-salutari commentate dalla redazione de ilGolosario di Paolo Massobrio!L’albicocca: il frutto dell’estate, con poche calorie, tante vitamine, la polpa dolce e carnosa che piace a grandi e piccini. Oltre a questo, l’albicocca è un concentrato di sali minerali come potassio, fosforo, sodio, calcio e ferro che la rende perfette per combattere il caldo estivo, reintegrare i sali persi col sudore e contrastare la spossatezza. La presenza della vitamina A del betacarotene e del licopene, inoltre, fa di questo frutto un potente antiossidante favorendo una “tintarella” a dir poco perfetta!

SACHER AL BICCHIERE

Un dolce al bicchiere che ci permette di chiudere il pasto in maniera golosa senza eccessi, sia perché composto da ingredienti semplici, sia perché la monoporzione ci aiuta a non esagerare con le dosi. Inoltre non ha zuccheri né grassi aggiunti: bastano le albicocche con la loro dolcezza naturale!

Tempi

15 minuti



Ideale per…

dessert



Ingredienti (4 persone)

4 albicocche

50 g di cioccolato fondente al 50%

50 g di silk tofu

6 biscotti tipo gallette

Procedimento

1. Lavate e tagliate le albicocche a piccoli cubetti.

2. Spezzettate i biscotti in piccoli pezzi.

3. Frullate il tofu fino ad ottenere un composto cremoso.

4. Sciogliete il cioccolato fondente a bagnomaria o al microonde, quindi amalgamatelo al tofu frullato fino ad ottenere una mousse omogenea.

5. Componete la sacher in un bicchiere a vista alternando strati di biscotti frantumati, albicocche cubettate e la mousse di cioccolato (aiutandovi con una sac-a-poche).

6. Fate rapprendere in frigo e tirate fuori 5 minuti prima di servire.

Se avanza?

Mescolate tutto con del riso soffiato e formate dei golosi tartufi che ricoprirete di cacao in polvere!