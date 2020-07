Cuneo, mercato contadino Gio.B.i.A. in corso Giolitti

Il Comitato di Quartiere Cuneo Centro inaugura il 9 luglio in Corso Giolitti a Cuneo, il mercato contadino Gio.B.I.A. (Giolitti Bancarelle Imprenditori Agricoli) che si svolgerà per tutto l’anno ogni giovedì dalle 16 alle 19. L'iniziativa prende spunto dal mercato MerCu che ha luogo ogni mercoledì in Piazza Biancani, al quartiere San Paolo, ed è proposta in collaborazione con il Comune di Cuneo e Associazione Co.Cun (Comunità Cuneo), CIA Agricoltori Italiani e Cooperativa Sociale S. Paolo.

In linea con ciò che motiva le azioni del Comitato di Quartiere, il mercato vuole essere un’ occasione d'incontro per la cittadinanza, di scambio d'informazione ed idee in grado di ravvivare la zona, infondendo fiducia nelle esperienze di partecipazione, convivenza e condivisione. La proposta rientra in un più ampio progetto - portato avanti dal Comitato di Quartiere in sinergia con l'Amministrazione Comunale - di rivitalizzazione dell’area adiacente alla Stazione, soggetta negli ultimi anni a considerevoli cambiamenti di ordine sociale e urbanistico. Viene ritenuto fondamentale infatti proporre alla cittadinanza occasioni per vivere attivamente l’area, in modo che si possa accrescere e rigenerare il senso di comunità e si faccia emergere la ricchezza di valori che chi abita e frequenta la zona può apportare.

Le bancarelle propongono frutta e verdura, formaggi di capra, mucca e ovini, insaccati, prodotti ittici, miele e derivati. Un’ agripanetteria propone farine e prodotti di panificazione. In autunno si aggiungeranno un banco di elicicoltura, allevamento di lumache, e un’ azienda agricola con frutti antichi.

Tutti prodotti di filiera corta, per difendere l'economia locale dando attenzione alla qualità, alla prossimità, al valore etico e sociale. Promuovere un interesse per un'altra economia senza sfruttamento del lavoro e dell'ambiente, dove la comunità è artefice di processi di sviluppo sostenibile ed egualitario.

Link al video di presentazione del mercato: https://www.youtube.com/watch?v=F7YrgvbRYJ0&feature=share&fbclid=IwAR2w79Icz4Vo-DiCzmQdnDz1wPX0KJi55A3wQOzGqlwDcTVs8SJbevzDDQw