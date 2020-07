Da oggi riaprono su appuntamento le sedi Inps del Piemonte

Da oggi le Sedi Inps del Piemonte riaprono, su appuntamento, gli sportelli di ricevimento al pubblico. I locali saranno regolarmente sanificati, con percorsi di ingresso e di uscita diversificati, nel rispetto del distanziamento sociale e assicurando la disponibilità di idonei presidi igienizzanti. All’ingresso saranno posizionati termoscanner e l’accesso sarà consentito, previa misurazione della temperatura, solo se muniti di mascherina.

Per garantire l’adeguato distanziamento sociale ed evitare assembramenti, il cittadino dovrà obbligatoriamente prenotare il giorno e la fascia oraria desiderata, e potrà anche indicare per quale motivo si rivolge allo sportello Inps. In tal modo potrà presentarsi in sede cinque minuti prima dell’orario fissato e starà presso gli sportelli il tempo strettamente necessario per ottenere l’informazione o il servizio richiesto.

Si potrà fissare l’appuntamento tramite smartphone (scaricando l’app “Inps Mobile”), sul sito www.inps.it (nella sezione “Sportelli di Sede”) o va telefono.

Le Sedi del Piemonte, infatti, continueranno ad essere contattabili, per informazioni e prenotazioni, ai seguenti recapiti, attivi da lunedì a venerdì con orario 8:30 – 12:30:

· Alessandria 0131 209200

· Asti 0141 591200

· Biella 015 3504500

· Cuneo 0171 318395

· Novara 0321 441550

· Torino 011 19092000

· Verbano-Cusio-Ossola 0323 844200

· Vercelli 0161 223200

· In alternativa al numero di telefono provinciale è possibile prenotarsi anche chiamando il contact-center al numero 803.164 da telefono fisso o 06.164.164 da cellulare.

Per motivi di sicurezza l’accesso agli sportelli in presenza sarà attivato a luglio presso le Direzioni provinciali di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania Cusio Ossola, Vercelli e presso le Agenzie complesse di Collegno, Moncalieri, Pinerolo, Ivrea e Torino Nord.