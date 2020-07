Garessio: successo per il tennis camp dei TC di Cervo e Ceriale

Si è tenuta da giovedì 25 a domenica 28 giugno l'edizione 2020 del tennis camp di Garessio, alla quale hanno partecipato 16 ragazzini dei TC di Cervo e Ceriale, accompagnati dai rispettivi maestri Matteo Viale e Alessandro Bellomi.

Il camp ha avuto luogo sui campi in terra rossa del Parco Fonti, gestiti dal circolo tennis Garessio. "Ad inizio settembre - spiegano dalla cittadina valtanarina - ci sarà un altro momento di aggregazione sempre a Garessio e con base logistica all'albergo Ponte Rosa".

Intanto dal 20 luglio partiranno i corsi per i giovanissimi dai 6 ai 14 anni; le lezioni si terranno al mattino in gruppi divisi a seconda della capacità e dell'età (quattro al massimo per le regole attuali) dal lunedì al venerdì. Previste tre settimane (20-24 luglio, 27-31 luglio e 3-7 agosto), con ulteriori due settimane aggiuntive su richiesta.

Il costo a settimana è di 45 euro (60 per due appartenenti allo stesso nucleo familiare (informazioni - anche per lezioni individuali e a coppie per adulti -: Chiara Canavese 349/6504577 e Cristina Zanone 335/5477478).