Mondovì e il piano regolatore: incontro in videoconferenza con la Regione Piemonte

Tre anni dopo, però, nulla si è ancora mosso in tal senso, tanto che il consigliere comunale di minoranza Stefano Tarolli ("Mondovì a Colori") ha domandato in occasione dell'ultima sessione del Consiglio comunale se fosse necessario chiamare la conduttrice di "Chi l'ha Visto?", Federica Sciarelli.

Una sollecitazione che ha incontrato la pronta risposta dell'assessore Sandra Carboni: "Un appuntamento con la Regione Piemonte è previsto per mercoledì prossimo in videoconferenza, successivamente al quale sarà redatto un programma di lavoro, che sarà distribuito anche ai consiglieri comunali. Ricordo che non c'è esperienza in ambito regionale di revisioni al piano regolatore e noi saremo contenti di fare da apripista per i Comuni che vorranno seguire il nostro esempio".