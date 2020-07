Nuova rotonda di Madonna del Pasco: la Provincia apre la gara

L'iter amministrativo per la realizzazione della nuova rotonda di Madonna del Pasco sulla strada provinciale 243 nel tratto compreso fra San Grato e Villanova Mondovì prosegue senza intoppi: proprio in queste ore, la Provincia di Cuneo ha avviato la procedura di gara sul sistema MEPA per "lavori di manutenzione - stradali, ferroviari ed aerei, cat. OG3/I strade, autostrade, ponti, viadotti e ferrovie".