Racconigi: novità per l'accesso all'area ecologica

Si riportano di seguito le seguenti indicazioni del Consorzio CSEA per l'accesso all'isola ecologica.

A partire dal 1 luglio 2020 la prenotazione sul portale csea.ecoportale.net sarà facoltativa. Qualora gli utenti si presentassero sprovvisti di prenotazione potranno quindi accedere all’Ecocentro, ma verrà data precedenza di ingresso agli utenti in possesso di prenotazione. La prenotazione sarà disponibile esclusivamente tramite portale internet csea.ecoportale.net: non sarà più possibile ottenere appuntamenti tramite il numero verde.

La distribuzione dei sacchetti per i rifiuti nei mesi di luglio e agosto continuerà presso il punto di distribuzione che verrà allestito durante il mercato del giovedì e del sabato in Piazza Vittorio Emanuele II (Piazza degli uomini).

Continua ad essere attivo per le Utenze domestiche il servizio di ritiro gratuito a domicilio su prenotazione al numero verde 800 36 55 52. Il numero 348 22 10 283, attivato in emergenza Covid19, verrà eliminato. Il servizio di ritiro è limitato agli ingombranti (tavoli, poltrone, divani, mobili, elettrodomestici, ecc.) e il numero massimo di pezzi per ritiro è fissato a 5.