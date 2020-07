Un anno da sindaco, Marco Gallo fa il punto dopo la riconferma: tra emergenza Covid e prossimi obiettivi (VIDEO)

Riconfermato al secondo mandato il sindaco di Busca Marco Gallo fa il bilancio di questo primo anno dalle elezioni del maggio del 2019.

Elezioni che lo hanno visto vincere con percentuali che oscillavano tra il 70 e il 75 per cento. Un anno complicato dettato dell'emergenza sanitaria che ha visto il comune di Busca dover contare i primi morti accertati positivi a Covid-19.

Nonostante gli ultimi mesi di difficoltà la macchina amministrativa del comune di Busca non si è fermata come spiega il primo cittadino ai microfoni di Targatocn.it. Il polo scolastico resta tra gli obiettivi imminenti del comune, ma non solo. Molti gli interventi previsti dall'arredo urbano, alla valorizzazione del territorio per il rilancio del turismo grazie anche alla recente fusione con il comune di Valmala.

Nel video l'intervista a Marco Gallo, sindaco di Busca.