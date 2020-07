Presunti percorsi abusivi: Magliano Alpi si rivoge alla procura

In seguito a sopralluogo sul Territorio alpino del comune di Magliano Alpi effettuato da Vinai Luigi in qualità di vice sindaco, si è constatato come sui medesimi fondi siano stati realizzati significativi e dannosi interventi, non autorizzati dal comune proprietario.

Interventi avvenuti probabilmente tra il 10 e 12 del mese di giugno 2020 e finalizzati alla realizzazione di una impropria pista /tracciato percorso per bici elettriche o altra bicicletta.

Questo intervento ha modificato profondamente lo stato dei luoghi, danneggiando l’ambiente ed il suo ecosistema, rimuovendo cotica erbosa e creando un vero percorso non autorizzato e non fruibile al pubblico poiché insistente su proprietà del comune, posta peraltro in concessione di affitto. Lo stesso operato non autorizzato, oltre che dannoso per l’ecosistema che il Comune di Magliano Alpi è in primis chiamato a tutelare, costituisce e rappresenta un pericolo (come dimostra il selciato sconnesso e con insistenza dcpi pietrisco e rocce) per coloro che tratto in inganno da eventuali prossime indicazioni cui possano approcciare ad un tratto non autorizzato e di stretta pertinenza privata che non può essere valicata oltretutto trattandosi di un pascolo con mandrie.

Il Sindaco Marco Bailo ha dichiarato "abbiamo tutelato la posizione del comune con il nostro legale Alessio Ghisolfi. I nostri pascoli sono legati da antiche origini al nostro comune e godono di una protezione ambientale di notevole rilevanza. Non diamo mai stati interplellati da nessuno e siamo rimasti costernati da questa operazione su un alpeggio privato d grande fascino".

Non è consentito e non è mai stato autorizzato l’uso della mountain bike o di bici elettrica in questa area privata (e nemmeno un accesso pedonale) così come in altre aree montane private del Comune di Magliano Alpi al fine di promuovere e sostenere forme di turismo che comunque debbono operare in sintonia con le ecpcpsigenze di tutela del patrimonio naturalistico e culturale della montagna.

L’alpe alpina è concessa infatti in affitto, in seguito a determina n. 48 del 29.03.2917 del Comune di Magliano Alpi,