Smantellata la panchina (abusiva) nel lago dei Losetti a Paesana

Nel lago dei Losetti, a monte della stazione sciistica di Pian Munè di Paesana, non c’è più la “panchina nel lago”.

Gli operai del Comune di Paesana l’hanno smantellata e rimossa ieri mattina (martedì), dopo l’intervento – nei giorni scorsi – dei Carabinieri Forestali, che avevano appurato come si trattasse di un’opera abusiva, realizzata senza alcuna autorizzazione, su suolo comunale.

Da Palazzo, il sindaco Emanuele Vaudano precisa: “Il Comune ha smantellato sia il tavolo con le due panche, sia la passerella in pietra, osservando precise disposizioni dei Carabinieri Forestali”.

Dopo il sopralluogo in quota, infatti, i militari avevano rimosso il primo pezzo di camminamento, con l’obiettivo di renderlo impraticabile, “fettucciando” poi anche l’opera in legno con il nastro bicolore.

I Forestali, poi, dopo il nostro articolo di sabato scorso, hanno preso contatti con l’Amministrazione comunale di Paesana, chiedendo una rimozione di tavolo e panchine quanto più rapida possibile, al fine di garantire l’incolumità pubblica, trattandosi di un’opera a tratti traballante.

I Carabinieri avrebbero già voluto veder rimossa l’opera nel fine settimana, ma non avendo operai in servizio il Comune ha provveduto soltanto ieri.

Intanto proseguono gli accertamenti dei Carabinieri Forestali per appurare chi abbia commissionato e realizzato la panchina nel lago dei Losetti. I Forestali si sono recati in Municipio per chiedere ai tecnici comunali se ne fossero al corrente. Ma il Comune non ha mai ricevuto alcuna comunicazione in merito, venendo a conoscenza del tutto a cose ormai fatte.

Si apprende che, frattanto, i Carabinieri hanno convocato alcuni soggetti per appurare eventuali responsabilità dell’abuso.

Addio dunque alla “fiabesca” panchina nel lago, meta di un “pellegrinaggio” di escursionisti, che salivano al lago dei Losetti per l’immancabile foto di rito? Dal Municipio, l’Amministrazione non sembra voler chiudere tutte le porte. Sembra infatti che il Comune stia vagliando la possibilità di riposizionare l’installazione.

Questa volta, però, con tutti i crismi del caso.