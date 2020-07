Balzo dei prezzi nel carrello: clima balordi, la frutta schizza a +11,1% rispetto ad un anno fa

Salgono i prezzi al consumo della frutta con un balzo dell’11,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno per effetto del clima pazzo che, tra gelate tardive, siccità, nubifragi e grandinate, ha pesato sui raccolti e ridotto le disponibilità sui mercati. Il risultato rilevato da Coldiretti è la perdita a livello nazionale di più un frutto su tre, dalle pesche e nettarine (-28%) alle albicocche (-58%) fino alle ciliegie, con il conseguente aumento dei prezzi al dettaglio.

L’auspicio di Coldiretti è che l’aumento dei prezzi riguardi anche quelli riconosciuti ai produttori agricoli, senza speculazioni al ribasso: “Ci auguriamo che l’aumento in atto vada, almeno in parte, a compensare le perdite subite dai nostri agricoltori per il maltempo e ad incrementare quanto a loro riconosciuto, poiché, come abbiamo più volte evidenziato, sono anni che lavorano sotto i costi di produzione con gravi diminuzioni di reddito che stanno rendendo la situazione insostenibile” dichiara Roberto Moncalvo, Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo.

In un momento difficile per l’economia e l’occupazione nazionale il consiglio di Coldiretti è di acquistare prodotto italiano e sostenere la campagna #MangiaItaliano.

“Per non cadere nell’inganno dei prodotti importati spacciati per Made in Italy – rimarca Moncalvo – è importante verificare sempre l’origine nazionale in etichetta, che è obbligatoria per la frutta e verdura; garanzia di sicurezza in tal senso è acquistare presso i mercati o i punti vendita aziendali Campagna Amica. Infine, è importante intensificare i controlli per combattere frodi, inganni e speculazioni”.

Per maggiori informazioni visitare il sito web https://cuneo.coldiretti.it​