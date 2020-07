Cosa sono le infiorescenze di canapa: caratteristiche e proprietà

Infiorescenze di canapa, cosa sono?

Il mondo della canapa è altrettanto bello quanto vasto, ed uno dei primi dubbi che potrebbe venire ad un neo consumatore della pianta, può' riguardare proprio le infiorescenze, di cui difficilmente in rete si riesce a trovare una definizione precisa, ma oggi siamo qui per fare chiarezza.

Partiamo con il dirvi che le infiorescenze possono essere considerate come il frutto della pianta, ovvero la parte destinata al consumo. Sempre nella infiorescenze è concentrata la maggiore quantità di CBD, il principio attivo in grado di rilassare il nostro corpo ed apportare pochi benefici.

In poche persone ne sono a conoscenza, tuttavia le infiorescenze sono le uniche parti della pianta di canapa che contengono principio attivo; il fusto e le foglie contengono quantità talmente basse da essere irrilevanti per il nostro corpo.

Ciò ovviamente non significa che non siano altrettanto utili, oltre a permettere lo sviluppo completo della pianta, fusto e foglie possono essere utilizzati nella fabbricazione di tessuti tessili e oli.

Caratteristiche e proprietà delle infiorescenze

Come vi abbiamo accennato in precedenza, le infiorescenze contengono grandi quantità di CBD, sostanza che agisce in modo diretto sul nostro corpo.

Tra le proprietà migliori troviamo quindi l'azione curativa dovuta proprio all'assunzione del principio attivo contenuto nell'infiorescenza. I pazienti affetti da malattie croniche possono seguire terapie a base di cannabis per alleviare il proprio dolore, in quanto i medici hanno più volte evidenziato il grande beneficio che questa pianta può' dare.

Ovviamente non stiamo parlando solo di un'affermazione proveniente dal mondo della scienza, sono stati gli stessi pazienti a confermare che l'azione della canapa è molto più efficace di quella dei classici antidolorifici da banco.

Grazie a queste caratteristiche le infiorescenze si rivelano essere un perfetto farmaco naturale, tuttavia le sorprese non finiscono qui.

Le infiorescenze possono essere acquistate persino dai privati cittadini che non sono sottoposti ad alcuna terapia. Con l'arrivo della cannabis light nel nostro paese, sono stati aperti sempre più negozi specializzati nella vendita libera al pubblico maggiorenne. Qualora nella vostra città non fosse presente alcun punto vendita, potete sempre acquistare online in pochi click tutte le infiorescenze che desiderate.

La cannabis contro il cancro

Potevamo sicuramente mettere questo inserto nel paragrafo precedente, tuttavia è una notizia così sorprendente che non solo merita di essere approfondita; ma che in futuro potrebbe cambiare la vita di milioni di persone ancora in lotta contro questa malattia.

La scoperta arriva dal dottor Manuel Guzman, da sempre impegnato nella ricerca della cura per il cancro e altre malattie mortali per l'uomo.

A quanto pare il dottore avrebbe iniziato ad esplorare il mondo della cannabis a scopo curativo più di dieci anni fa, periodo in cui gli strumenti e le attrezzature mediche non erano certamente le migliori.

Grazie all'evoluzione della tecnologia Manuel ha potuto migliorare la propria metodologia di ricerca e condurre nuovi esperimenti, fino ad arrivare al punto di svolta. L'ultimo sperimento ha visto come protagonisti alcuni ratti affetti proprio da una forma cancerogena di tumore celebrale, che in poche settimane gli avrebbe sicuramente portato alla morte.

Il medico ebbe la geniale intuizione di provare ad iniettare direttamente nel tumore il THC contenuto nelle infiorescenze di cannabis, e il risultato fu davvero straordinario. Le cellule tumorali iniziarono a morire velocemente favorendo la rigenerazione della salute dei ratti, ma non solo; molti di essi dopo essere stati guariti superarono anche la soglia di vita standard della specie, con una media di 5 anni in più rispetto alla norma.

Grazie alla scoperta di Manuel Guzman ancora oggi la cannabis è protagonista di un lungo piano di studio per la cura del cancro, e gli scienziati sono molto fiduciosi.