Crescita personale, l'importanza di avere un buon coach

Crescere gradualmente con un life coach

La figura del coach ha assunto nel tempo sempre più importanza, prima eravamo abituati a sentir parlare per lo più di coach nell'ambito dello sport, che avevano il compito di formare gli atleti sotto il punto di vista psicologico oltre che fisico; tuttavia oggi le cose sono cambiate radicalmente.

Come possiamo leggere anche su pragmatica-mente, uno dei migliori portali web dedicati alla crescita personale in Italia, la società ha subito una veloce e inarrestabile evoluzione, e con essa anche la vita dell'uomo.

Sono nate nuove esigenze, nuovi desideri, e di conseguenza anche nuove sfide e problemi da affrontare.

Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, non sempre riusciamo a dare il massimo di noi stessi da soli in totale autonomia; quante volte vi è capitato di buttarvi giù il morale ed abbandonare piani futuri o progetti da realizzare?

E' proprio a questo punto della situazione che interviene il life coach. Una figura professionale con specifiche conoscenze del settore, che non si avvale delle classiche frasi d'impatto prefabbricate per svolgere il proprio lavoro, bensì adotta una metodologia ben studiata ed architettata, che varia in base al tipo di persona che necessita di aiuto o supporto.

Life coach, come agisce?

Come vi abbiamo accennato in precedenza, quando si parla di crescita personale, nella realtà non bastano più le solite frasi prefabbricate degne del miglior telefilm americano; diventa bensì necessario avere delle conoscenze da poter sfruttare per agire nel migliore dei modi.

La tecnica d'azione, se così vogliamo definirla, varia da persona a persona, tuttavia ci sono dei punti precisi che rimangono indefiniti.

Il life coach sa benissimo che la crescita personale è un processo lento e graduale, e che il cliente avrà costante bisogno di supporto morale durante ciò, tuttavia esso avrà sempre la totale libertà sulle proprie decisioni ed azioni.

Molte volte si pensa erroneamente che il life coach sia una figura dura e volgare, che pur di raggiungere il proprio obiettivo sia disposto a costringere il cliente con la forza, tuttavia non è affatto così.

Come prima cosa il coach vuole far capire all'assistito che le risorse per portare a termine un determinato obbiettivo risiedono dentro la sua testa, ed è lui l'unico a poterle tirar fuori.

Un altro punto che rimane fermo e invariabile durante il lavoro del life coach, riguarda la focalizzazione dei propri obbiettivi. Se il cliente decide improvvisamente di cambiare il proprio obiettivo perché non pensa di essere all'altezza del raggiungimento, il coach si limiterà a fargli presente la situazione portandolo ad un'attenta riflessione; tuttavia non avrà mai il potere di obbligarlo a portare a termine qualcosa contro la propria volontà.

Riassumiamo insieme le migliori abilità del coaching!

Esternazione dei propri problemi interiori con ascolto attivo Abbandono delle false preoccupazioni Focalizzazione diretta sui propri obbiettivi Presa di coscienza delle proprie capacità interiori Progettazione di un piano per il raggiungimento dell’obbiettivo Costante supporto morale Individuazione e risoluzione dei problemi di percorso

Crescita personale, i segreti del coaching

“Coaching e crescita personale, la chiave per il successo”

Ora che abbiamo scoperto meglio la figura del life coach, rendendoci conto anche delle sue limitazioni, sicuramente vi starete chiedendo quali sono i punti di forza che renderebbero vantaggiosa la sua assistenza!

Al primo posto troviamo sicuramente l'ascolto, sia passivo che attivo. Per favorire la crescita personale è necessario esporre le proprie problematiche senza troppi giri di parole, il coach lo sa benissimo; ma d'altra parte sa anche che l'assistito tenderà a nascondere degli aspetti che possono provocare imbarazzo o vergogna.

Il cliente verrà quindi aiutato ad esternare questi aspetti che sono come un fardello mentale che influisce pesantemente sulle proprie azioni.

Un altro punto di forza che rende la figura del life coach quasi indispensabile è la focalizzazione su ciò che è veramente importante. Per raggiungere un determinato obbiettivo, grande o piccole che sia, è necessario liberare la mente da false preoccupazioni e falsi problemi.

Il coach aiuterà quindi la persona a rendersi conto delle situazioni che non meritano la minima preoccupazione, ma che ostacolano solo il raggiungimento del risultato finale.