Educazione finanziaria: il manuale pioniere di Beppe Ghisolfi sempre fra i 30 più letti

Edito nel 2015 da Nino Aragno, dopo 5 anni e mezzo il libro capostipite del Banchiere scrittore fossanese rimane saldamente nella classifica dei best sellers nazionali dedicati alla finanza personale e familiare: si confermano così la definizione pionieristica datane dal Presidente ABI Patuelli e la priorità sottolineata ancora di recente da BankItalia sulla domanda fortissima di alfabetizzazione economica.

Nel frattempo, l'ultimo libro della quadrilogia, il Manuale di navigazione sulle Fondazioni bancarie, incassa l'ottavo posto in tempo di lockdown

Un best seller e che tale si conferma nelle scelte preferenziali delle famiglie dopo oltre 5 anni di continuativa presenza nelle librerie fisiche e in quelle telematiche di grandi portali come Amazon e IBS. Il Manuale di educazione finanziaria del Banchiere e scrittore Beppe Ghisolfi, si consolida pertanto come un saggio autenticamente pionieristico, secondo la felicissima definizione datane dal Presidente dell'Associazione bancaria italiana Antonio Patuelli, di cui l'Autore è amico e collaboratore personale.

Edito nel 2015 da Nino Aragno, il Manuale capostipite della quadrilogia di libri del Professor Ghisolfi (comprendente Banchieri, Lessico finanziario e da quest'anno il Manuale di navigazione sulle Fondazioni bancarie) rimane nella classifica nazionale, stilata da IBS, delle "magnifiche 30" opere narrative primeggianti nella categoria della Finanza personale, collocandosi precisamente al 26esimo posto.

Questo conferma in via ulteriore un fabbisogno sociale diffuso che semmai si è acuito nel tempo della quarantena domestica obbligatoria da poco conclusa e di lockdown: vale a dire, l'esatta comprensione e cognizione di causa intorno a parole e terminologie di fondamentale importanza per una corretta amministrazione della propria economia domestica o aziendale, rispetto a vecchie e nuove insidie e sfide che la pandemia ha soltanto accelerato. Ancora di recente, la Banca d'Italia ha indicato nel livello di alfabetizzazione economica della popolazione una sorta di urgenza fra le molte emergenze che l'Italia, come Paese reale e istituzionale, è chiamata a fronteggiare.

Nel frattempo, il Manuale di navigazione sulle fondazioni bancarie avalla le attese e incassa un ottimo ottavo posto, mettendo in condizione una platea sempre più vasta di conoscere da vicino un settore formato e animato da una vera e propria "galassia di istituzioni", sorta dal riassetto del 1990 delle preesistenti Casse di Risparmio, che opera nei rispettivi territori sia come soggetto erogatore monetario, sia a livello nazionale come soggetto investitore negli assetti patrimoniali e infrastrutturali del Paese.