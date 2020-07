Etoro: impara a fare trading online con TradingCenter

Secondo il Rapporto 2019 della Consob sulle scelte di investimento della famiglie italiane, circa il 30% delle persone possiede almeno un’attività d’investimento e oltre il 40% prende decisioni in maniera autonoma. Non è una sorpresa dunque il consolidamento del trading online, un’attività che consente di operare sui mercati finanziari in maniera indipendente e smart.

Nel settore sono in crescita le richieste di maggiori informazioni, con la valorizzazione dei portali che offrono approfondimenti, recensioni e suggerimenti utili per chi vuole investire, mantenendo un approccio professionale e autonomo. In questo scenario si inseriscono broker online come eToro , segnalato anche dal sito web TradingCenter.it come una delle migliori società d’intermediazione finanziaria presente in Italia.

Il broker, infatti, è tra i più apprezzati sul mercato, con un ottimo riscontro sia dai trader principianti sia dagli investitori professionali più esperti, grazie a un’offerta adatta ad ogni livello e ben articolata. Dal 2007, anno della fondazione, questa società Fintech è riuscita ad imporsi nel settore mantenendo elevati standard qualitativi, con un focus sulla semplificazione degli strumenti d’investimento e la qualità dei prodotti proposti ai clienti della piattaforma.

La solidità della reputazione di eToro

Tra i segreti del successo di eToro c’è senz’altro la reputazione che il broker online è riuscito a costruire in oltre 13 anni di attività, ottenendo un livello di fiducia tra i più alti nel settore del trading online. La società è autorizzata ad operare in Europa con licenza CySEC, un organo istituzionale certificatore con sede a Cipro, inoltre viene sottoposta a controlli costanti per accertarsi della qualità del servizio proposto e dell’allineamento con le normative di legge europee.

Inoltre, è una delle migliori piattaforme di trading online , come indica TradingCenter.it, in quanto nonostante abbia sede all’estero è monitorata dalla Consob e vanta un rapporto privilegiato con i trader del nostro Paese. L’Italia è, infatti, uno dei principali mercati per eToro, insieme a Germania, Francia e Spagna, confermando la propensione agli investimenti finanziari da parte delle persone che vogliono scegliere in maniera autonoma come gestire il proprio capitale.

eToro: gli strumenti di supporto per i trader alle prime armi

Uno degli aspetti più apprezzati di eToro è l’offerta differenziata disponibile all’interno della piattaforma di trading online, con funzionalità e servizi progettati appositamente per i trader principianti e gli investitori professionali.

Nel primo caso, il broker propone funzionalità come CopyTrader, per replicare le strategie d’investimento dei migliori trader, oppure i CopyPortfolios, con i quali investire in strumenti semplificati grazie a portafogli tematici da scegliere in modo indipendente.

Per i trader più esperti ed esigenti, eToro mette a disposizione account professionali, con servizi e strumenti adatti a chi deve investire in modo più complesso. In questo caso, è possibile usufruire di una leva finanziaria senza restrizioni, oltre alla rimozione di alcuni sistemi di protezione ESMA applicati a tutti i clienti retail, per operare in modo più indipendente. Ovviamente, bisogna passare dei test per accedere a questi servizi, attraverso un sistema che permette ai broker di accertarsi della compatibilità del profilo del trader.

L’offerta di asset di eToro, dalle azioni alle criptovalute

Quando si investe sui mercati finanziari, è importante creare delle strategie personalizzate, diversificando il portafoglio per gestire il rapporto rischio/rendimento in modo adeguato.

Per questo motivo, eToro propone un’ampia gamma di asset sui quali investire, affinché ogni trader possa scegliere i prodotti finanziari giusti in base al livello di rischio e agli obiettivi di breve e lungo termine individuati.

Ad esempio, con il broker è possibile investire in azioni delle migliori società quotate in Italia e all’estero, tra cui i big del settore hi-tech come Apple, Amazon e Facebook, oppure sulle principali materie prime dal petrolio all’oro.

Naturalmente, non mancano i più importanti indici internazionali, come il Nasdaq 100 e il DAX 30, i cross valutari del mercato Forex come l’EUS/USD, i fondi quotati ETF e le criptovalute come Bitcoin, Ethereum e Bitcoin Cash.

La formazione continua di eToro per i trader

Un punto importante nella proposta di eToro per il trading online riguarda la formazione professionale, un aspetto messo da sempre al centro della strategia del broker per offrire un percorso di crescita ai propri clienti.

Nel settore degli investimenti, infatti, è indispensabile sviluppare competenze adeguate per approcciarsi all’attività in modo serio e professionale, una condizione che consente di gestire il rischio in maniera controllata e migliorare le performance nel tempo.

Oltre agli strumenti di supporto ai trader principianti, come le funzionalità CopyTrader e i CopyPortfolios, il broker fornisce una serie di contenuti di alta qualità. Ad esempio, è possibile consultare notizie dal mondo economico e finanziario, per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità, oppure visualizzare le analisi di mercato giornaliere con suggerimenti e indicazioni utili agli investitori.

Sicuramente, questo modello si è dimostrato vincente, come confermano i numeri di eToro con oltre 10 milioni di clienti nel mondo, un progetto che rimane ancora oggi uno dei più apprezzati del settore.