Sanità regionale, Fabio Aimar: "Ci saranno nuovi incontri sulla prevenzione"

Con riferimento alla nota congiunta dei sindacati Cgil, Cisl e Uil in merito al tavolo di confronto, il direttore della Sanità della Regione Piemonte, Fabio Aimar, precisa quanto segue:

“La convocazione della Regione Piemonte, a firma del direttore, aveva natura tecnica ed era inviata ai referenti delle associazioni sindacali che si occupano anche della Prevenzione. Gli amministratori regionali erano in indirizzo solo per conoscenza, non essendo stati direttamente convocati.