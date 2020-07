Riapre sabato l’Albergo-Ristorante “Pian del Re”, santuario della polenta

Se per il per il prossimo fine settimana avete in mente una salutare camminata nella montagna incontaminata della biosfera del Monviso, non prendete impegni. E se li avete già presi, rivedeteli.

Con oltre un mese di ritardo rispetto alle passata stagioni estive – dovute prima al lungo lockdown, poi alle difficoltà di approvvigionamento elettrico ed infine ai lavori di adeguamento della struttura alle normative anti diffusione del Covid 19 – sabato prossimo torna ad essere operativo ed a riabbracciare i suoi tantissimi clienti l’Albergo-Ristorante “Pian del Re”, a quota 2020, dove poco più su regnano incontrastato camosci, stambecchi e marmotte, sorvolate dall’altro dalla regina dei cieli: l’aquila reale.

E’ una struttura che trasuda storia da ogni pietra usata per costruirlo, nel lontano 1874 su iniziativa del Comune di Crissolo che lo destinò a ricovero per forestieri, l’Albergo-Ristorante “Pian del Re”.

Da 110 anni a questa parte, questo rifugio è una sorta di feudo della famiglia Perotti.

Acquistato da Claudio Perotti, nota guida alpina di una grande famiglia di Guide del Monviso, l’Albergo-Ristorante “Pian del Re” passa di mano parecchi anni dopo e tocca in sorte a quel montanaro (detto con tutto l’affetto possibile, perché essere montanari è ancora un vanto) di Quintino Perotti, rispettivamente nonno e papà di Aldo, l’attuale gestore e con un passato da sindaco di Crissolo e da (rimpianto) presidente della rimpianta Comunità Montana Valli Po, Bronda ed Infernotto.

Più volte abbiamo scritto del Rifugio Albergo “Pian del Re”: mai siamo riusciti a trovare una definizione più calzante di quella che lo dipinge come una fucina di sapori di un tempo con i quali almeno una volta nella vita bisogna deliziare il palato. La polenta qui è il piatto forte del menù, quasi una sorta di rito. Viene servita concia e con un ventaglio di golosissimi intingoli, di quelli che si fanno mangiare prima di tutto con gli occhi: bagna caöda, spezzatino di verdure, spezzatino di carne e salsiccia, panna e gorgonzola fusi insieme, formaggi e da qualche anno anche con la marmellata, in un mix di dolce-salato davvero incantevole.

Fidatevi. L’abbiamo provata per voi con le immagini delle guide alpine che hanno scritto la storia delle salite sul Viso appesi alle pareti a controllare ogni gemito di piacere gustativo ed olfattivo.

La struttura e formata da una sala bar, una sala da pranzo con un’ottantina di coperti a disposizione (il pranzo viene servito con doppio turno di distribuzione a 28 euro, bevande escluse), e di una trentina di posti letto. Provatelo. Risponde al numero 0175.94967.