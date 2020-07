Basket Serie C Gold: Amedeo Tiberti nuovo acquisto dell'Abet Bra

Primo nuovo tassello per l'Abet Basket Bra in vista del campionato di Serie C Gold 20\21. Il DS Marco Chionetti e il Team Manager Giorgio Paschetta hanno definito (ed ufficializzato) l'ingaggio di Amedeo Tiberti, ala grande torinese di 196 cm, reduce dalle esperienze in Serie B con le maglie di Faenza e Montecatini.

L'ufficio stampa della società braidese presenta così il giocatore:

Torinese, classe 2000 Amedeo è un’ala grande di 196 cm, che fa della fisicità e dinamismo le sue doti principali, contribuendo in maniera significativa nella copertura a rimbalzo difensivo e offensivo. Anche a livello realizzativo si è sempre distinto in ambito giovanile e senior, attaccando forte il canestro ma migliorando stagione dopo stagione anche con il tiro da fuori.

LA CARRIERA

Cresciuto nel settore giovanile della PMS Moncalieri, nella stagione 2017/2018 esordisce in prima squadra con il CUS Torino in C Gold, contribuendo al raggiungimento della semifinale playoff persa poi contro Domodossola (vincitrice contro la nostra compagine in finale). Nell’estate di quell'anno si trasferisce negli Stati Uniti, nell' Indiana per giocare nel Don Bosco Institute (prep high school) restandoci sei mesi per poi concludere l'annata sempre in C Gold con la PMS Moncalieri, contribuendo fortemente alla salvezza playout. Proprio negli ultimi mesi di quella stagione, si è messo in mostra a livello nazionale con l'U18 targata Novipiù Campus, raggiungendo i primi 4 posti d' Italia alle finali Nazionali a Milano (insieme a Christian Abrate), dimostrando ottime qualità offensive tanto da vincere il premio di miglior realizzatore del torneo e venendo inserito nel quintetto ideale della manifestazione. Nello scorcio della scorsa stagione veste due maglie importanti, in due piazze importanti di Serie B come Faenza e Montecatini. A Faenza dopo un inizio positivo con un buon spazio concesso in campo, vede il suo minutaggio scendere e quindi Amedeo si rimette in cerca di una squadra che possa dargli fiducia per crescere e dimostrare le sue qualità. La trova in Montecatini, in disperato bisogno di un giocatore in grado di dare fisicità e pericolosità offensiva per cambiare le sorti della stagione. Qui Amedeo nelle 11 partite giocate dimostra tutto il suo potenziale, giocando oltre 29 minuti e registrando 11.3 punti conditi da 9 rimbalzi abbondanti ad ogni allacciata di scarpe. Inoltre contro Firenze mette a segno il suo career high in Serie B di 22 punti.

"Ora nuova avventura per lui in maglia braidese dove siamo sicuri che farà molto bene!"