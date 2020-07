Volley A2/M: Un altro “gigante” alla corte di coach Barbiero! Il Vbc Synergy Mondovì ingaggia il centrale Manuel Bussolari

Ancora un rinforzo per il Vbc Synergy Mondovì. Alla corte di coach Barbiero arriva il centrale Manuel Bussolari, ventunenne originario di Spoleto, ma che è cresciuto a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Un “gigante” di 201 cm che va a completare il reparto dei centrali, che vede già la presenza di altre due pedine importanti come Festi e Marra.

Tre giovani giocatori per complessivi 606 cm, praticamente una parete per il Vbc. Quanto questa barriera di centrali sia “spietata” e “granitica” sarà il campo a dirlo, ma di certo l’organico del Vbc sembra rispecchiare le volontà del suo tecnico Mario Barbiero, che con i giovani ha sempre avuto un feeling particolare.

Non a caso Bussolari nel 2017 era tra i dodici Azzurrini della spedizione della Nazionale Under 19 che nell’Europeo di Ungheria e Slovacchia ha terminato il torneo al secondo posto, dopo aver perso al tie-break la finale con la Repubblica Ceca. Nella scorsa stagione il giovane originario dell'Umbria ha giocato nella formazione del Gabbiano Top Team Mantova, ambiziosa società di serie B. Nell’anno precedente, invece, l’esperienza in serie A2 con la Menghi Shoes Macerata. Ecco il comunicato del Vbc:

Altro movimento in entrata per il Vbc Synergy Mondovì. A completare il reparto dei centrali arriva il giovane Manuel Bussolari. Classe 1999, alto 2,01 metri, è un figlio d’arte: il papà Matteo ha giocato da opposto in molte squadre di A1 e A2 negli anni ’90. Nel 1999 giocava a Spoleto ed è lì che è nato Manuel. Ora vive nel Mantovano ma è cresciuto pallavolisticamente nelle Marche. Con la maglia della Lube ha vinto lo scudetto Under 17, Under 18 e la Junior League in tre stagioni diverse. Due anni fa ha fatto parte del gruppo della Nazionale juniores, dove ha avuto come allenatore Mario Barbiero.

Nel 2018-19 la prima esperienza in A2, con la maglia della Menghi Shoes Macerata. In quell’annata sfidò due volte il Vbc Mondovì, uscendo vincitore in entrambi i confronti (unica squadra in grado di farlo). Al PalaManera ebbe anche l’occasione di mettersi in mostra giocando titolare. Quindi la scelta di avvicinarsi a casa, al Gabbiano Top Team Mantova, dove quest’anno ha giocato in Serie B.

«È stata una scelta di vita – spiega Manuel -, ma quando è arrivata la chiamata da Mondovì non ho potuto dire di no. Dei prossimi compagni conosco già Marra e Paoletti, marchigiano “doc”, sono molto felice anche di lavorare nuovamente con Barbiero».

Manuel si iscriverà all’Università, dove sceglierà il corso di studi di Chimica. «Un piano B bisogna sempre averlo, scegliere Scienze Motorie era troppo scontato» dice con un sorriso. Intanto, ha scelto il numero di maglia: sarà sua la numero 10.