Mondovì: asfaltature in corso sul territorio comunale

Si sta concludendo in questi giorni, con l’asfaltatura di via Accorciatoia alla Cappella, il programma di asfaltature e manutenzioni straordinarie previste dal Comune di Mondovì nel “Piano asfalti” e nel programma delle manutenzioni per la primavera 2020.Una serie di interventi realizzati con tempestività al termine del blocco dei lavori nel rispetto delle misure per il contenimento del contagio, e che hanno interessato diverse zone sia del centro storico che dei rioni, con particolare attenzione all’area industriale.In particolare, le asfaltature hanno interessato via Prato e vicolo Bonada, nel centro storico di Breo, un tratto di via Giolitti a Mondovì Piazza, poi corso Inghilterra e corso Genova nell’area industriale, strada dei Ciri a Sant’Anna Avagnina e strada della Fraschea a Pogliola (tratto interessato dall’allargamento).

Nell’ambito delle manutenzioni, poi, si è provveduto all’abbattimento delle barriere architettoniche del marciapiede di via San Bernardo, nei pressi della rotonda con via San Fiorenzo, e a realizzare asfaltature presso il marciapiede di via Cuneo, via Curetti (a San Giovanni dei Govoni) e via Tanaro nel tratto “del Carmine”, oltre che all’installazione del guard-rail in via Nallino. I lavori proseguono, ora, al Borgato, dove si è provveduto alla manutenzione straordinaria della scalinata di via Accorciatoia alla Cappella, in questi giorni interessata dagli asfalti e dalla sostituzione del parapetto.

"Interventi che contribuiscono alla miglioria delle infrastrutture cittadine – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici, Sandra Carboni – e che sono finalizzati alla sicurezza di pedoni e automobilisti. Compatibilmente con le risorse a disposizione, continueremo a calendarizzare asfaltature e manutenzioni annuali, tenendo conto delle esigenze di tutto il territorio comunale".