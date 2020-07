Cuneo Volley: Damiano Catania in azzurro, c'è da preparare l'Europeo U20

C'è anche un po'di Cuneo nel gruppo della Nazionale italiana U20 chiamato ad affrontare la preparazione in vista dei Campionati Europei di categoria in programma dal 26 settembre al 4 ottobre in Repubblica Ceca.

Damiano Catania, fresco di approdo alla corte di Serniotti, rientra nell'elenco dei convocati FIPAV, su segnalazione del DT delle Nazionali Giovanili Julio Velasco.

Il nuovo libero della Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo, classe 2001, è stato tra gli azzurri protagonisti del successo dello scorso anno quando l'Italia si aggiudicò, in finale contro la Russia, i Mondiali U19.

Gli altri convocati: Paolo Porro, Federico Crosato, Marco Vittorio Ceolin (Volley Treviso); Leonardo Ferrato, Tommaso Guzzo, Andrea Schiro, Mattia Gottardo (Pallavolo Padova); Leonardo Di Marco, (Lupi S. Croce), Tommaso Stefani (Porto Robur Consar Ravenna); Alessandro Gianotti, Lorenzo Teja (Diavoli Rosa Brugherio); Rok Jeroncic (Coselli Trieste); Federico Compagnoni (Powervolley Milano); Alessandro Michieletto, Giulio Magalini (Trentino Volley); Tommaso Rinaldi (Modena Volley), Nicola Cianciotta (Materdomini Castellana).