Bagnolo Piemonte: ecco gli eventi di luglio e agosto

- Luna Park per la Festa Patronale di San Pietro da Venerdì 3 luglio a Martedì 7 luglio presso Piazza San Pietro (giostre per bambini) e Piazza Senatore Paire (giostre per adulti e ragazzi)

Siamo consapevoli del difficile periodo che tutti noi stiamo vivendo, abbiamo ritenuto giusto investire tempo e risorse per organizzare questi eventi, che pur nel loro piccolo, possono permettere alla popolazione ed in particolare ai ragazzi di uscire e ritornare ad un sorta di normalità, per i giostrai di poter riprendere il loro lavoro e per le attività locali, soprattutto bar e ristoranti, di organizzare serate presso i loro locali grazie anche alla concessione per l'ampliamento dei dehor. Chiediamo la collaborazione di tutta la cittadinanza per il rispetto delle regole affinché queste manifestazioni si possano svolgere in totale sicurezza.