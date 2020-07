"La giustizia deve fare il suo corso, ma l'indagine sulla 'ndrangheta compromette l'immagine di Bra"

L'apertura di un'indagine di tale portata con tanto di avvisi di garanzia in una delle sette sorelle, Bra, contesto provinciale da sempre ritenuto tranquillo e tra i più virtuosi del Paese, ci ha lasciati davvero esterrefatti. Una notizia che, se confermata, diventa ancora più grave per le implicazioni dei personaggi e delle istituzioni coinvolte.

Come Lega siamo sempre stati e continueremo ad essere garantisti, senza richieste di manette o pubbliche accuse arbitrarie. Crediamo fermamente che la giustizia debba fare il suo corso. Pretendiamo da subito chiarezza, da parte dei diretti interessati e rapide smentite, qualora non ci siano implicazioni. Il danno non lo subiscono solo i cittadini braidesi ma lo subisce Bra, da oggi ufficialmente marchiata, da vari media, come realtà associata alla malavita organizzata, la peggior cosa a cui si possa associare un territorio. L'immagine della città risulta compromessa agli occhi di chi ha sempre guardato dall'esterno (e non solo) alla Granda, alle Langhe e Roero come terre genuine e prive di interessi legati alla malavita organizzata, generalmente associata ad altre zone.