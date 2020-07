Sanità: il ringraziamento di una nostra lettrice al reparto di psichiatria del S.Croce di Cuneo

Con la presente ci tengo ad esprimere tutta la mia soddisfazione e gratitudine per l’attenzione, l’impegno e l'enorme professionalità dimostrati dalla dottoressa in prima persona, ma anche dall'intero reparto.

In questo periodo così delicato e drammatico, causa Coronavirus, ho vissuto momenti molto difficili. La paura del contagio, le notizie diffuse da televisione e giornali, i bollettini dei decessi, mi hanno spinta in uno stato particolarmente ansioso e preoccupato. La dottoressa Esposito ha sempre risposto al telefono, mi ha seguita e curata con grande professionalità e di questo le sarò grata per sempre, così come sono stata curata e seguita in modo ammirevole del personale medico di reparto.