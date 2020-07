A Cherasco è “Cinema d’estate”: continuerà tutti i venerdì sera nel capoluogo e nelle frazioni

Il primo appuntamento con il “Cinema d’estate” slitta a sabato 4 luglio a causa del maltempo: alle ore 21.30, nella piazza antistante l’Arco di Belvedere, sarà trasmesso il film “Solo cose belle” di Kristian Gianfreda, commedia, Italia 2019.

Benedetta, popolare ragazza sedicenne, è la figlia del sindaco di un piccolo paese della Romagna, nell'entroterra riminese. Costretta ad adeguarsi a un ruolo sociale che non le piace e a un ideale di perfezione che la rende infelice, la giovane cambia vita dopo l'incontro con i membri di una casa-famiglia della Comunità Papa Giovanni XXIII, trasferiti in città durante la concitata campagna elettorale per l'elezione del nuovo sindaco. La casa-famiglia, che conta un papà e una mamma, un richiedente asilo appena sbarcato, una ex-prostituta con figlia piccola, un giovanissimo carcerato, due ragazzi con gravi disabilità e un figlio naturale, stravolge la quotidianità della piccola comunità di cui si trova a fare parte, la quale dovrà fare i conti con un mondo ai margini, sconosciuto e per questo apparentemente minaccioso, in cui tutti sembrano “sbagliati” o “difettosi”.

Il cinema all’aperto sarà una consuetudine estiva, di tutti i venerdì di luglio e agosto fino al 4 settembre: il 10 luglio a Veglia “Truman. Un vero amico è per sempre” di Cesc Gay. Il 17 luglio nel capoluogo “GGG. Il grande gigante gentile” di Steven Spielberg; il 24 luglio sempre nel capoluogo c'è “Funne. Le ragazze che sognavano il mare” di Katia Bernardi e il 31 luglio, ancora nel capoluogo, “Vita di Pi” di Ang Lee.

Il mese successivo il cinema è itinerante in alcune frazioni cheraschesi: “Un'estate in Provenza” di Rose Bosch sarà il 7 agosto a San Bartolomeo; “La stoffa dei sogni” di Gianfranco Cabiddu il 14 agosto a Roreto; “Ritorno in Borgogna” di Cédric Klapisch il 21 agosto ai Picchi; “Eddie the eagle” di Dexter Fletcher il 28 agosto a Bricco. L’ultimo appuntamento sarà il 4 settembre a Cappellazzo con il film “Tutto può accadere a Broadway” di Peter Bogdanovich.

Le proiezioni inizieranno alle 21,30, l’ingresso è gratuito, posti a sedere distanziati. Eventuali offerte saranno devolute alla Protezione civile di Cherasco. Durante tutti gli appuntamenti saranno rispettate le norme sulla sicurezza.

Per info ufficio turistico tel. 0172427050.