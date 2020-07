Stasera il rinnovo dei vertici Ascom di Saluzzo e zona: Danilo Rinaudo scende in campo per la Presidenza

Dopo lo stop dettato dall’emergenza Covid, si riunirà questa sera (2 luglio) l’assemblea dei delegati dell’Ascom (Associazione commercianti) di Saluzzo e zona. La riunione è prevista alle ore 21 nella sede di Saluzzo, in via Torino.

La convocazione riguarda i 56 rappresentanti dell’Associazione sul territorio. All’incontro parteciperà anche il presidente provinciale dell’Ascom cuneese, Luca Chiapella.

L’assemblea sarà chiamata anche ad eleggere Presidenza e Giunta dell’Ascom saluzzese. Il presidente Gianmarco Pellegrino è in scadenza di mandato: questa sera illustrerà il suo rendiconto gestionale, ma non intenderà ricandidarsi alla Presidenza, decisione assunta sulla base di motivi personali.

Al suo posto, sembra ormai certo, subentrerà Danilo Rinaudo. Rinaudo, 60 anni, dal 2012 gestore dell’Hotel Griselda di Saluzzo, ex presidente della Fondazione Alto perfezionamento musicale, consigliere comunale della passata legislatura, si candiderà per raccogliere il testimone dell’Ascom saluzzese.

Dopo l’intenzione a non ricandidarsi del presidente uscente, e il bilancio di fine mandato, Rinaudo presenterà la sua candidatura e la sua squadra che andrà a comporre la Giunta Ascom. L’assemblea deve infatti eleggere presidente, vicepresidenti e Giunta (composta dalle 9 alle 11 persone).

Ad attendere Rinaudo vi saranno tutte quelle “sfide” connesse alla ripartenza del tessuto commerciale dopo la profonda crisi legata alla pandemia, non solo per Saluzzo, ma per tutte le valli che confluiscono nell’Ascom.