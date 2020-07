Viabilità, Astra Cuneo e gli autisti sull'orlo di una crisi di nervi: "Le autostrade liguri non siano campo di battaglia di guerre politico-giudiziarie"

La situazione di blocco si configura come perfetta rappresentazione del sistema Italia, un intreccio inestricabile di responsabilità diverse e non sanzionabili, dove ci si chiede come si faccia a spiegare razionalmente la ragione per cui non si sono fatti i controlli sulle gallerie nei due mesi e mezzo del lockdown a traffico ridottissimo, quando contemporaneamente si lavorava a terminare il Ponte Morandi.