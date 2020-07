Serie D - Lavori in corso per costruire il Bra 20\21, il ds Moretti: "Necessario qualche cambiamento dopo tre anni altalenanti"

Prende forma, tra conferme, nuovi innesti e trattative, il Bra 20\21. L'obiettivo della società, che ha confermato mister Daidola, è migliorare il rendimento delle ultime tre stagioni tornando a livelli che consentano di competere per le posizioni più importanti del campionato di Serie D.

Marco Moretti, per una quindicina di anni vice dello stesso Fabrizio Daidola, è stato scelto dalla società come nuovo ds e sta lavorando in ottica mercato.

La rosa giallorossa che sta nascendo potrà contare su Rossi, Tos, Capellupo, Petracca, Magnaldi, confermati così come Campagna, Cuoco, Olivero, Marchisone. Sul fronte dei nuovi arrivi si parla con insistenza del portiere Paolo Guerci (ex Sondrio), del difensore Mirko Saltarelli (jolly difensivo classe'98), degli attaccanti Marco Gaeta (classe '92 dal Latina) e Olger Merkaj ('97, ex Breno) e del centrocampista napoletano Antonio Cardore ('96).

Il ds Moretti: "Ho accettato subito la proposta di svolgere il ruolo da ds dopo avere lavorato per quindici anni accanto a Fabrizio Daidola come vice allenatore. E' un piacere farlo in una società come il Bra. Dopo tre stagioni altalenanti abbiamo deciso di fare dei cambiamenti nella rosa perchè riteniamo Bra una piazza degna di lottare almeno per i playoff. Quindi abbiamo cercato giocatori in grado di sposare il nostro progetto e le cose stanno andando bene sia in ottica prima squadra che Juniores. Prossimi colpi? Stiamo vagliando dei profili, validi per il mister, che possano ricoprire il ruolo di esterno sulle due fasce, quindi elementi giovani."