Incidente a Scarnafigi: è Sandro Maddalosso l'ingegnere deceduto

E' Sandro Maddalosso - ingegnere in un'azienda di Vottignasco, 41enne e residente a Scarnafigi - l'uomo rimasto coinvolto, e purtroppo ucciso, nel grave incidente stradale avvenuto nella serata di ieri (mercoledì 1° luglio) a Scarnafigi.

Il sinistro - dalla dinamica ancora incerta - ha visto Maddalosso scontrarsi, in sella alla propria moto di grossa cilindrata, con un furgone guidato da un 21enne del posto (illeso ma sotto shock, portato all'ospedale di Savigliano). Purtroppo inutile l'intervento dell'emergenza sanitaria, che non ha potuto far altro che constatarne il decesso immediato.