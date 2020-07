Incidente stradale, poco fa, sulla strada provinciale numero 430, la “Ceva-Montezemolo”, proprio al confine del territorio cebano.

Dalle prime informazioni, parrebbe che un’auto abbia tamponato un camioncino, in direzione Ceva.

Sul posto la medicalizzata dell’emergenza sanitaria, i Vigili del fuoco cebani per la messa in sicurezza dei veicoli ed i Carabinieri, per i rilievi e la gestione della viabilità.

Non vi sarebbero feriti gravi.