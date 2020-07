Scomparsa 27enne di Canale: non dà notizie di sé dalla mattinata di ieri

Hanno presentato denuncia di scomparsa alla Caserma Carabinieri di Canale e lanciato un appello sui social per la sua ricerca i familiari di Veronica Lafleur, 27enne di Canale che non avrebbe più dato notizie di sé dalla mattinata di ieri, mercoledì 1° luglio.



La giovane è stata vista per l’ultima volta ieri mattina, quando si sarebbe allontanata dal lavoro. Alle ore 11.45 di ieri risale il suo ultimo accesso alla chat di Whatsapp.

Oltre a occhiali rosa, ieri indossava una t-shirt, leggins e scarpe da ginnastica blu. Oltre al telefono cellulare la ragazza avrebbe con sé gli effetti personali, documenti e bancomat.



Gli agenti del Comando Carabinieri di Bra hanno avviato le procedure del caso, non escludendo comunque la possibilità di un allontanamento volontario.



Chi avesse notizie di lei è pregato di segnalarlo al numero di emergenza 112 o mettersi in contatto con la famiglia al 327/31.18.941.