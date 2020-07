Cerchi un consulente SEO? Ecco 6 domande per non sbagliare

I tuoi affari sono il tuo "bambino". Che tu sia il proprietario dell'azienda o che tu sia un marketer incaricato di far crescere l'azienda, il traffico organico proveniente da Google è fondamentale per aumentare il numero di lead e vendite per mantenere piena la tua canalizzazione di vendita.

Assumere un consulente SEO può essere una delle più grandi decisioni di marketing per la tua azienda. Se ti affidi a professionisti seri, che puoi trovare su WebHosting.it ,nel tempo, può catapultarti sulla prima pagina di Google, che indirizzerà parte del traffico più redditizio al tuo sito.

Il motivo per cui abbiamo citato il "traffico redditizio" è perché quando guadagni il miglior posizionamento su Google, non devi pagare per questo traffico poiché viene "guadagnato", quindi i tuoi margini di profitto sono fantastici. Se assumi un consulente SEO non bravo, puoi fare dei grossi passi indietro e fare più male che bene.

Sia che tu voglia assumere un consulente SEO o cerchi addirittura una compagnia che si occupi del tuo SEO, usa le domande seguenti per assicurarti di essere sulla strada giusta.

1. Quanto tempo ci vorrà per posizionarsi su Google?

Questa è una domanda trabocchetto. Qualsiasi consulente SEO che risponda, "Sarò in grado di far classificare la tua azienda entro uno o due mesi" ti sta prendendo per i fondelli. Ci scusiamo se siamo estremamente schietti. Sono questi tipi di aziende SEO che danno un brutto nome a tutto il settore.

Certo, ci sono regolazioni in loco che possono essere apportate a un sito che ha già una solida autorità di dominio e un profilo di backlink che può spostare un sito Web sulla prima pagina di Google.

Non c'è alcuna garanzia e nessuno dovrebbe essere in grado di darti una risposta a questa domanda senza fare qualche ricerca. Un consulente SEO sicuro e competente cercherà la tua azienda e fornirà una stima basata sulla competitività e sulla strategia, ma non garantirà i risultati della prima pagina in un determinato periodo di tempo.

2. Qual è la strategia per i backlink?

Ci stupisce quante aziende non hanno una strategia di backlink. I backlink sono la base dell'algoritmo di Google. Se non disponi di backlink di qualità per il tuo sito, sarà difficile aumentare il tuo posizionamento su Google.

Ti consigliamo di misurare la tua autorità di dominio rispetto ai tuoi concorrenti, il che è un ottimo indicatore per vedere quanto bene ti classifichi su Google e anche quanto lontano devi andare per quel miglior posizionamento.

Puoi anche visualizzare "link scoperti di recente" su Moz per vedere i link che puntano al tuo sito. Se non hai nuovi link che rimandano al tuo sito, questo probabilmente significa che non ci sono misure proattive in questa area. Se il consulente SEO afferma che sta creando backlink al tuo sito, chiedi loro il profilo di backlink in modo da poter vedere tutti i link per assicurarti che siano legittimi.

3. È prevista l'ottimizzazione in loco?

L'esperienza utente del tuo sito Web è un fattore importante per Google. Le persone rimangono sul tuo sito per molto tempo e stanno vivendo una buona esperienza? O c'è un'alta frequenza di rimbalzo?

La maggior parte delle agenzie digitali amano guardare Google Analytics nelle cento pagine più visitate del tuo sito e scoprire quali pagine hanno la frequenza di rimbalzo più alta.

Ti dovrebbero aiutare a capire come risolvere queste pagine (o reindirizzarle a pagine più pertinenti, se non servono a nulla). Quando cerchi una solida compagnia SEO, assicurati che sia sempre alla ricerca di modi per migliorare le pagine del tuo sito web. Come abbiamo già detto, la SEO è un processo in corso, quindi questi tipi di progetti dovrebbero essere continui.

4. Qual è la strategia SEO locale?

Quale percentuale della tua attività si svolge nel tuo mercato locale? Se ottieni una buona fetta dei tuoi clienti o servizi nel tuo mercato locale, il tuo sito web dovrebbe essere ottimizzato all'interno di questo mercato locale. Poni le seguenti domande:

La mia attività è stata inviata a una directory locale? Moz Local è un'ottima directory.

I miei titoli sono ottimizzati per il mio mercato locale? Se la maggior parte dei tuoi affari proviene da locali, questo è molto importante.

Il NAP (nome, indirizzo e numero di telefono) è coerente in tutto il sito e in tutte le directory locali?

Sei elencato nelle directory "best of" nel tuo mercato di casa? Suggerimento: fai una ricerca su Google per trovare gli elenchi "migliori di" e assicurati che la tua attività sia aggiunta a questi. A volte, ci sarà un pagamento richiesto per questo, ma può valerne la pena.

5. Come verranno presentati i rapporti per mostrare i progressi?

Moz è un ottimo software per i principianti SEO che monitorerà il posizionamento delle tue parole chiave su Google. Prima di iniziare con un'azienda SEO, assicurati che sia stato compilato un elenco di parole chiave pertinenti.

Questo elenco di parole chiave iniziale sarà il punto di riferimento per i progressi compiuti nel tempo.

Se inizi nella posizione numero 40 su Google per "Dentista Cleveland", ovviamente, nel tempo vorrai vedere i progressi fatti mentre provi a salire sulla prima pagina.

Assicurati che questo elenco di parole chiave non sia eccessivamente complicato. Penso che questo sia un grosso problema che molte aziende SEO fanno. Rendono il reporting così confuso che nessun imprenditore capirà effettivamente cosa significano le metriche. Ci piace compilare un elenco delle "20 parole chiave più pertinenti" per il proprietario o il marketer da tenere d'occhio.

6. Quanto tempo impiegherai a comprendere la nostra attività?

Affinché la SEO abbia successo, devi capire veramente il business con cui stai lavorando, altrimenti Google non lo capirà. Se la tua azienda SEO non capisce quali mercati, servizi e prodotti generano entrate, l'intera strategia può essere disallineata.

Consigliamo a tutte i consulenti SEO e le società con cui lavora di incontrarsi per almeno novanta minuti prima di parlare di SEO per andare oltre i principi di business.