I vantaggi nel promuovere oggi la tua azienda su Internet

La promozione della tua realtà imprenditoriale è un processo che tiene conto di una vasta gamma di fattori: innovazione e creazione di una strategia di Digital Marketing, in primo luogo, sono alla base di una crescita a lungo termine che consentirà di conoscere (e convertire) i tuoi potenziali interlocutori commerciali in misura sempre maggiore.

In questo articolo, di conseguenza, abbiamo scelto di aprire una breve parentesi informativa in merito al posizionamento – a scopo pubblicitario – di un’azienda che ha scelto di promuoversi online scalando i motori di ricerca e scrivendo contenuti di valore, volti ad incontrare le esigenze dei lettori più disparati. In che modo? Ecco tutti i vantaggi (e i segreti) che devi conoscere prima di dire sì al mondo del Marketing Online!

Quali sono i vantaggi nel promuovere un’azienda online? Perché investire in campagne internet?

Perché promuovere oggi la tua azienda in internet? Il mondo del Digital Marketing rappresenta un vasto mare di conoscenze, competenze e sperimentazioni costanti che hanno lo scopo di affinare le migliori tecniche di crescita imprenditoriale 2.0.

In linea generale, la programmazione di uno piano di sviluppo nel tempo è definito dall’Inbound Marketing, un sistema di sponsorizzazione basato su contenuti di ottima qualità che potranno interessare il visitatore, attirare la sua attenzione, persuaderlo della validità dei tuoi prodotti e/o servizi e convertirlo in lead, ovvero un potenziale utente che ha manifestato interesse per la tua proposta in vendita.

In questo modo, potrai dire addio alla tradizionale campagna pubblicitaria "uno a molti" a favore di un metodo di comunicazione ad personam, targettizzato e consapevole di ciò che il tuo utente ideale sta cercando. Ma in che modo?

Acquisisci visibilità sui motori di ricerca: scalare la classifica dei competitors è possibile mediante la creazione di contenuti web (articoli, podcast, video ecc.) di qualità, pensati per offrire valore alla persona a cui ti stai interfacciando.

A garantire questo aspetto – come vedremo approfonditamente nel prossimo paragrafo – è il concetto di SEO (Search Engine Optimization), ovvero di una serie di attività volte a garantire il posizionamento (ranking) delle tue pagine web nelle prime posizioni dei motori di ricerca, in base ad alcune parole chiave correlate ai tuoi prodotti e/o servizi.

Aumenta la tua brand identity: più il tuo marchio sarà immediatamente riconoscibile agli occhi dei consumatori, maggiori saranno le possibilità di fidelizzare bacini di utenti che acquistano (e torneranno ad acquistare) dalla tua realtà imprenditoriale.

Pagine social curate in ogni minimo dettaglio – e ovviamente attive, - una lista e-mail mediante cui contattare e "deliziare" i tuoi interlocutori commerciali con sconti e promozioni esclusive, nonché contenuti gratuiti e di valore che potranno aiutare i neofiti, sono solo alcune delle idee che permettono di convertire i tuoi lettori in utenti paganti!

Ma il potere della promozione aziendale online non finisce qui!

Lead generation e promozione di un'azienda online: com'è cambiato l'utente?

Il mondo imprenditoriale è cambiato: inutile negare che il cliente sia un elemento attivo all'interno del ciclo di informazione pubblicitaria, valutazione del prodotto e acquisto.

L'utente ha ormai la possibilità di leggere e scrivere recensioni, informarsi in merito alla bontà dei tuoi articoli e/o servizi nonché di tenersi informato sulle ultime novità in modo totalmente gratuito, in pochi e semplici click.

Maggiori saranno le tue capacità di incontrare le esigenze del target (una sezione di pubblico interessata a ciò che hai da offrire sul mercato) più alte saranno le tue skills di vendita.

Cosa significa questo, in altre parole? Il tuo obiettivo imprenditoriale è il seguente: per promuovere un'azienda al giorno d'oggi è fondamentale che il visitatore cerchi la domanda sui motori di ricerca, trovi un articolo del tuo marchio (scritto con qualità e con competenza) e visualizzi la tua proposta commerciale, scegliendo se acquistare o meno.

Naturalmente i processi di lead generation sono molteplici, ma possiamo riassumerli nel fulcro del ranking, del posizionamento web.

SEO, ranking e gli strumenti di promozione dell'azienda online

Come ci spiega Dario Scarano, consulente SEO e autore del sito SeoePosizionamento.it , la SEO mira ad ottimizzare la struttura e i contenuti del tuo sito web in base a quanto viene richiesto dagli utenti e dagli algoritmi dei principali motori di ricerca (Google in primis).

Di conseguenza, tutto ciò che dovrai fare si basa su una promozione rapida dei tuoi contenuti – i quali devono essere scritti in maniera pragmatica, accessibile al tuo target e capace di suscitare curiosità nel lettore – puntando sulle parole chiave che vengono digitate maggiormente dagli utenti.

Conosci sicuramente la barra bianca che ti permette di cercare informazioni, ogni qual volta tu lo desideri: ebbene, scalando la classifica dei tuoi competitors potrai offrire sempre più valore ai tuoi potenziali interlocutori commerciali, convertirli in lead e magari trasformarli anche in veri Ambassador del tuo marchio. Ricorda sempre che il potere del passaparola è alla base di ogni attività di successo!

Ma quali sono i vantaggi principali del posizionamento tramite una campagna SEO?

La creazione di un bacino di utenti fidelizzato al tuo brand, ovvero realmente interessato alla tua proposta commerciale;

La visibilità aziendale, quella che abbiamo già definito come brand identity del tuo marchio;

Un ottimo ROI (Return On Investment) : con questo termine, si fa riferimento al guadagno economico che fa seguito all'investimento monetario di una campagna pubblicitaria.

Nel Digital Marketing, ogni tuo progresso commerciale è misurabile e capace di determinare i miglioramenti successivi: a differenza di quanto accade per un cartellone pubblicitario (o per i volantini stampati e consegnati al pubblico) potrai sempre tenere d'occhio il modo in cui le tue pagine SEO stanno performando.

Conclusioni: conviene oggi promuovere un'azienda online?

Decidere di promuovere oggi la tua azienda online - contando sul sistema di ranking sui motori di ricerca - può essere la scelta vincente in virtù di una vasta gamma di fattori. In ogni caso, ciò che devi tenere a mente è un concetto fondamentale, la regola aurea del Digital Marketing: il successo della tua campagna deriva dal modo in cui è stata programmata la tua crescita!

Pianificare un percorso con esperti e consulenti competenti è alla base di un investimento profittevole, che può davvero fare la differenza per te e per la tua proposta commerciale.

In altre parole, migliore sarà il tuo obiettivo, più alte saranno le possibilità di scalare la tua crescita mediante un percorso di Inbound Marketing volto all'acquisizione di nuovi clienti di qualità!