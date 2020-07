Questa estate perché non noleggi un gommone per andare alla scoperta delle insenature e spiaggette più belle del Mar Ligure di Ponente?

La costa della provincia di Imperia è ricca di spiagge, scogliere e insenature da esplorare ed un mare turchese e trasparente. Perché non noleggiare un gommone per andare insieme alla tua famiglia o i tuoi amici a scoprire le bellezze del Mar Ligure di Ponente e magari fare un bagno dove il mare è più blu? Nella suggestiva Marina di Porto Maurizio, a 100 metri dalle spiagge, la NoloServicesImperia offre servizi di noleggio gommoni e attrezzatura nautica alla Banchina Medaglie D'Oro, 1.

Non perdere l’occasione per godere dal largo di una vista unica sulla costa della Riviera di ponente in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle norme vigenti. L'idea è quella di sfuggire alle solite spiagge affollate, cercando approdi e calette poco frequentati, come ad esempio di fronte alle suggestive scogliere del “Porteghetto” o delle “Ciappellette” a Cervo. Approfitta dell’occasione per trascorrere una giornata a contatto con la natura facendoti avvolgere dal caldo abbraccio del sole e per rinfrescarti ti basterà fare un tuffo nel mare turchese. Potrai inoltre, assaporare le unicità dei prodotti gastronomici locali, stando comodamente seduto ad un tavolino in mezzo al mare.

La NoloServicesImperia mette a disposizione gommoni nuovissimi e super accessoriati, che non necessitano di patente nautica per la conduzione. Prenota subito la tua gita in gommone (Qui) e usufruisci delle offerte per l’equipaggiamento nautico, attrezzatura da pesca, e tanto altro! Ma non è tutto, NoloServicesImperia ti aspetta anche per organizzare gite in barca a vela o a motore con skipper, escursioni marine personalizzate, pranzi o cene a bordo e molto altro ancora.

Per ulteriori informazioni telefona al 328 722 1282 / 3932849162, visita la pagina Facebook o prenota direttamente sul (Sito).