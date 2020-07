UBI Banca: nei primi tre mesi del 2020 +30% di finanziamento alle PMI della Granda

Si tratta di un’immissione di liquidità importante sul territorio provinciale, agevolato anche dalle garanzie statali, che ha riguardato oltre 2.000 operazioni. Numero reso ancor più significativo dal periodo storico, in cui l’impatto dell’emergenza sanitaria sull’azione di sviluppo del mercato condotta da UBI Banca ha inevitabilmente determinato uno scenario di incertezza. Non soltanto in termini di crisi economica e conseguente cautela degli imprenditori nell’attivazione di investimenti, ma anche per la mera difficoltà pratica di gestione del rapporto col cliente da parte degli istituti di credito.

La performance finanziaria di questo primo semestre esprime chiaramente la dinamicità di un’imprenditoria locale attenta, capace di guardare al sistema creditizio come a un elemento fondamentale per lo sviluppo del business e di scegliere il partner bancario adeguato alle proprie specificità nel contesto di un mercato plurale.

Quello della concorrenza bancaria, come rileva la recete indagine realizzata da SWG per UBI Banca, rappresenta infatti un valore aggiunto per gli imprenditori: a livello nazionale il 73% degli operatori oggetto del sondaggio esprime la sua preferenza per la presenza di una pluralità di banche e operatori del credito anche locali con cui interfacciarsi, un dato che fra le imprese piemontesi sale al 77%. Analogamente, in Piemonte risulta maggiore che nel resto d’Italia la propensione a differenziare i propri bisogni finanziari fra più istituti di credito, soluzione ritenuta preferibile per l’80% degli imprenditori regionali contro il 69% del campione nazionale.