Castagnito: open day per la cappella di San Bernardo

Costruita sulla sommità di un antico percorso di pellegrini, la cappella di San Bernardo a Castagnito, in origine nacque per offrire ai viandanti un punto di riferimento fisico e spirituale in un tratto di strada erto e instabile fra le Valli Tanaro e del Borbore. L'edificio costruito nel 1736 su un progetto dell'avvocato castagnitese Giovanni Carelli rispecchia lo stile barocco piemontese e cela al suo interno un enigmatico affresco una croce con all'interno una serie di lettere la cui disposizione svela un mistero.