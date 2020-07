Roccaforte Mondovì, “La notte delle MASKE…rine": i Trelilu incontrano le maske ‘d Barac

I Trelilu ripartono da qui: sabato 11 luglio 2020 a Baracco dalle ore 21.00 Vijà in una notte di mezza estate con i Trelilu e le Maske ‘d Barac. Una vijà speciale con i cantori della musica piemontese e con alcuni personaggi della caratteristica festa che dal 2015 viene organizzata nella frazione di Roccaforte Mondovì.

Sul palco, allestito all’ingresso della suggestiva borgata, i tre che sono quattro debitamente mascherati, racconteranno le loro storie di vita presentando il nuovo spettacolo “Da gadan” intervallati dalle Maske ‘d Barac con i loro racconti di paura.

Un’occasione da non perdere per ricordare l’atteso evento del mese di luglio, “Maske in una notte di mezza estate”, che sarà riprogrammato nel 2021, vista l‘emergenza Covid-19. L’organizzazione della manifestazione ha deciso di dare continuità all’iniziativa proponendo comunque una piacevole serata all’aperto all’insegna del divertimento e dell’allegria ma anche ricca di tradizione e di storia.

Ed ecco quindi i Trelilu che tornano in scena dopo quattro mesi di riposo “forzato”, accompagnati da alcuni personaggi femminili degli Artusin per offrire uno spettacolo inedito e coinvolgente.

Per contingentare l’afflusso di pubblico è obbligatoria la prenotazione su facebook – maskeinunanotte o mandando un messaggio whatsapp al 335 1242608 con nome, cognome e numero di partecipanti. L’evento sarà organizzato in piena sicurezza nel rispetto del distanziamento sociale e delle normative vigenti dettate dalla Regione Piemonte.

Alla cassa sarà inoltre possibile acquistare la mascherina delle Maske. Posti limitati, affrettatevi a prenotare.