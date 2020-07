Sicurezza, Lega: "Saluzzo al collasso, Lamorgese intervenga"

"La situazione in tutto il territorio Saluzzese è ormai al collasso. Le politiche del governo sull'immigrazione con l’apertura dei porti e la sanatoria voluta dal ministro Bellanova, infatti stanno avendo gravissime ripercussioni anche sui 23 “ Comuni della frutta”, polo di attrazione per i lavoratori agricoli stagionali". Così in una nota i senatori piemontesi della Lega, Giorgio Maria Bergesio, Marzia Casolati, Roberta Ferrero, Enrico Montani e Cesare Pianasso, che sul tema hanno presentato un’interrogazione al Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, chiedendo “quali interventi intenda adottare per arginare i problemi di sicurezza legati alla presenza massiccia di migranti che pur non lavorando pretendono un alloggio pubblico e non trovandolo occupano abusivamente i parchi pubblici". "In un paese civile come il nostro, questo è il risultato disastroso della gestione dei flussi migratori della solita sinistra che si illude di risolvere il problema con una sanatoria della quale nessun italiano sentiva il bisogno". "In una fase di emergenza come questa che stiamo attraversando - concludono poi -, non possono esistere città dormitorio che rischiano di fare esplodere una pericolosa bomba sociale e sanitaria".