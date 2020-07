Cuneo guarda al futuro da "città universitaria": in commissione il nuovo accordo sulla sede decentrata UniTo

Si parlerà della sede cuneese dell'Università di Torino alle 18 di martedì 7 luglio, nella riunione della VI^ commissione consiliare convocata dal presidente Simone Priola . Un passaggio che l'amministrazione comunale ritiene necessario per informare in merito alla proposta di ridefinizione degli accordi tra Comune, uffici comunali, Fondazione CRC e UniTo che verrà sottoposta nella giornata di mercoledì 8 luglio all'attenzione proprio dei vertici universitari.

Una proposta che mira a ridefinire gli impegni e gli oneri - specie dal punto di vista della manutenzione delle strutture presenti in città, ma si toccheranno argomenti differenti - tra gli attori coinvolti. Una scelta che, stando alle parole del presidente Priola, "guarda al futuro in ottica strategica e che gioca sull'atteggiamento di apertura dimostrato dall'università e dall'impegno che Fondazione CRC e Comune vogliono concretizzare in merito alla sede locale dell'ateneo torinese".