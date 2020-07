Dopo quasi 100 giorni dal primo contagio Guarene ritorna comune "covid free"

Il primo caso di contagio da Covid-19 a Guarene era stato segnalato lo scorso 25 marzo.

Nei quasi cento giorni trascorsi da allora nel territorio del Comune roerino sono stati effettuati 168 tamponi e registrati 14 casi di persone positive al Coronavirus. Di queste 10 sono guarite dopo un lungo percorso, mentre quattro – tre delle quali domiciliate in Rsa di comuni limitrofi – non ce l’hanno purtroppo fatta. La casa di riposo di Guarene non ha invece riportato contagi, né tra gli ospiti né tra gli operatori.



Oggi, dopo oltre tre mesi interessati dall'epidemia, arriva la bella notizia: il tutto si è azzerato, non ci sono più casi positivi al virus nel comune guarenese. Il primo cittadino Simone Manzone: "Oggi la Regione Piemonte ci ha comunicato ufficialmente che anche l’ultimo caso di positività presente sul territorio è risultato negativo al secondo tampone consecutivo. Pertanto il comune di Guarene è ritornato 'Covid free'. Ringrazio i miei concittadini per aver rispettato le regole, limitando quindi il numero dei contagi, ma rivolgo ancora un appello alla responsabilità: l’emergenza non è finita, il virus circola ancora e non possiamo abbassare la guardia”.