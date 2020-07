Interventi di pulizia del torrente Maira sotto il ponte tra Cavallermaggiore e Monasterolo di Savigliano

Interventi di pulizia da alberi e legni questa mattina a Cavallermaggiore del torrente Maira all'altezza del ponte che conduce dalla città a Monasterolo di Savigliano.

“I lavori - spiega il sindaco Davide Sannazzaro - erano necessari perché è un ponte a più arcate che si otturano facilmente con tronchi e altro materiale che arriva quando l’acqua sale, se liberassimo semplicemente i legni e i detriti andrebbero a proseguire a valle verso il ponte della vecchia ferrovia, il che mette a rischio il comune di Cavallerleone”.

A Cavallermaggiore in questa stagione i rischi più grandi sono legati alle improvvise bombe d’acqua, notoriamente nei sottopassi della frazione Madonna del Pilone.

“Quando si verificano le alluvioni invece le difficoltà maggiori le abbiamo in frazione Foresto e zone limitrofe, ma in questi giorni non abbiamo per fortuna avuto problemi”.

Gli interventi di pulizia sono stati portati a termine dalla centralina idroelettrica sita a fianco del ponte stesso, mentre le strade sono state temporaneamente chiuse con un’ordinanza della provincia.