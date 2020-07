A Cuneo si torna a parlare di ospedale unico: "Non ci interessa dove, ma come. Noi medici dobbiamo essere coinvolti nella progettazione"

Dopo mesi di silenzio, si torna a parlare di ospedale unico a Cuneo, in un incontro che si è tenuto ieri presso la Birrovia, organizzato dal gruppo consigliare Cuneo per i Beni Comuni.

Ricca la discussione e molteplici i punti di vista emersi. Oltre al fatto che è stato reso pubblico il fatto che la Fondazione per il nuovo ospedale ha commissionato due studi di pre-fattibilità, che saranno probabilmente pronti a settembre.

Dove pensare il nuovo ospedale? La linea dominante emersa ieri sera è stata quella di potenziare e ampliare il Santa Croce, mantenendo l'ospedale nel cuore della città. Mancherebbero, per garantire i 650 posti progettati, "solo" 15mila metri quadri.

Il Carle non sembra rispondere alle esigenze logistiche di cui un nosocomio necessita. Come rilevato dal consigliere comunale Ugo Sturlese, che ha preso la parola per introdurre la serata, non si può, nella progettazione, non tenere conto di ciò che la pandemia ha evidenziato, a livello di organizzazione degli spazi.

"Il Coronavirus ha messo in luce elementi di difficoltà del sistema, distonie tra funzioni ospedaliere e territoriali, oltre alle conseguenze nefaste del blocco delle assunzioni e dei problemi nella formazione dei medici", ha detto Sturlese .Che ha evidenziato come, probabilmente, il fatto di avere due sedi, di cui una, quella del Carle, destinata alla pandemia, abbia agevolato la gestione del problema.

"Quanto accaduto deve avere a che fare anche con il progetto del nuovo ospedale, tenendo conto delle esigenze dettate dalle pandemie. Dobbiamo essere più pronti. Serve una sede unica, ma senza escludere per forza un ampliamento della sede attuale e del suo rinnovamento. Anche perché, che ne sarebbe del Santa Croce se venisse abbandonato?"

Sul tema dell'aggiunta di moduli al Santa Croce è intervenuto l'architetto Angelo Bodino, che ha illustrato un progetto di ampliamento in due blocchi collegati con la struttura esistente. E' stata la parte "medica" la più interessante: perché non si può prescindere, nella progettazione di un ospedale, dalle esigenze di chi lavora. Anche a livello di benessere e sicurezza, quanto mai diventati emergenziali nella fase più acuta della pandemia. Sul tema è intervenuto Bruno Favilla, medico specialista in Ginecologia e segretario aziendale ANAAO, al Santa Croce dal 1997. "Il nostro - ha evidenziato - è un ospedale di alto livello, ma negli anni ha perso appeal: sono tanti i professionisti che se ne sono andati. Bisogna riconquistarlo, perché c'è sempre più difficoltà nel reperire medici e specialisti. L'ospedale nuovo senza personale non serve a nessuno. L’emergenza Covid che ci ha messo di fronte a tante difficoltà di gestione, che ora stiamo sperimentando anche sulla riapertura. Bisogna considerare il problema di spazi, le connessioni, i percorsi: non si può stare in un posto e spogliarsi da un'altra parte". Dell'idea che sia fondamentale l'organizzazione razionale di spazi, percorsi e connessioni anche il responsabile della Medicina d'Urgenza dottor Giuseppe Lauria: "Ci siamo trovati a gestire un’emergenza in una struttura concepita 50 anni fa. Abbiamo inventato un’area rossa e una zona bianca. È stato un lavoro immane con l’ufficio tecnico dell'ospedale. Noi siamo abituati a lavorare su flussi differenziati: non possiamo pensare di far entrare in Pronto Soccorso un paziente con sospetta meningite senza trovare per lui un'area dedicata. Così come un paziente grave non può fare 50 metri di corridoio. Chi progetta un ospedale e un reparto di emergenza deve guardare lontano e pensare a qualcosa di flessibile, con tecnologie che cambiano e per le quali servono spazi tecnici adeguati. Noi professionisti vogliamo essere parte in causa. Non ci interessa dove! Ma come".

Tra gli interventi, non previsti, quello della Responsabile dell'Ufficio tecnico del santa Croce, dottoressa Paola Arneodo, che ha voluto replicare alla tesi di Sturlese secondo la quale, in fase Covid, sia stato un vantaggio avere due sedi ospedaliere.

"Il Covid ha fatto emergere cose che sapevano già dal punto di vista strutturale e gestionale. Il Carle non è stato solo ospedale Covid, magari: la gestione è stata complicatissima. Senza contare la questione logistica dei percorsi, le diagnostiche su più piani e distanti dal Pronto Soccorso, gli ascensori non abbastanza capienti al trasporto dei letti elettrizzati, i continui ampliamenti e interventi necessari sulla struttura esistente. Il nuovo ospedale non può essere al Santa Croce".