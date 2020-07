A Polonghera e Faule arriva la dottoressa Spaccamiglio

Il prossimo 12 luglio, nell’ambito territoriale dei Comuni di Faule e Polonghera, cesserà l’incarico a tempo determinato del Dott. Nicola Rovetto, incarico che gli è stato assegnato a seguito di pensionamento del Dott. Oliviero Damilano e che lo stesso ha svolto con professionalità e competenza.

A decorrere da tale data, infatti, verrà meno l’esigenza di prosecuzione dell’incarico a fronte dell’inserimento di un nuovo medico di Medicina Generale a tempo indeterminato, la d.ssa Andreana Spaccamiglio.

Dal 13 luglio la dott.ssa Spaccamiglio svolgerà l’attività con ambulatorio nelle sedi di Faule e Polonghera:

POLONGHERA (via Marconi 21): lunedi dalle 15.00 alle 18.00; martedi dalle 9.00 alle 11.30; mercoledi dalle 9.00 alle 12.00; giovedi dalle 16.30 alle 19.00 e venerdi dalle 9.00 alle 12.00.

(tel. 346 4747465)

FAULE (via Casana 44): martedi dalle 12.00 alle 13.00 e giovedi dalle 15.00 alle 16.00.

(tel. 346 4747465).

Gli assistiti attualmente in carico temporaneamente al dott. Rovetto, fatta salva la libertà di scelta di altro medico con disponibilità di posti, verranno assegnati d’ufficio alla dott.ssa Spaccamiglio, senza necessità di recarsi agli sportelli distrettuali, onde garantire la continuità assistenziale.

Si ricorda che la scelta di un medico di Medicina Generale si può effettuare recandosi presso lo sportello multifunzionale di Saluzzo dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle ore 8,00 alle ore 17,00, muniti di codice fiscale/tessera sanitaria nel caso di interessato, nonché di apposita delega e carta di identità del delegante in caso di scelta delegata.

La scelta può essere effettuata anche on line da parte dei possessori delle credenziali per il Fascicolo Sanitario Elettronico e per coloro che sono in possesso della tessera TNS/CNS attivata.